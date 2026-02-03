Alter Botanischer Garten Prozess um Tod nach Kampfsport-Tritt in München

München (dpa/lby) - Ein Mann stirbt nach einem Fußtritt gegen seinen Kopf mitten im Alten Botanischen Garten in München - ist die Tat als heimtückischer Mord zu werten? Mit dieser Frage muss sich das Landgericht München I auseinandersetzen. Ein 31-Jähriger ist wegen Mordes angeklagt. Doch das Gericht bringt noch zwei andere Straftaten ins Spiel. Es spreche auch viel für eine Körperverletzung mit Todesfolge oder Tötung durch Unterlassen, sagte die Vorsitzende Richterin Nina Prantl. Das müsse man sich in Ruhe ansehen. Im Verfahren sind noch sieben weitere Verhandlungstage angesetzt.