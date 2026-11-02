Es klingt eigentlich nach einer Formalie: Der Bebauungsplan Nr. 18 mit dem Titel „Teilbebauungsplan Verkehrsflächen Dreißigacker“ stammt aus dem Jahr 1993. Längst hat er seine Aufgabe erfüllt, ist komplett umgesetzt. Doch er wirkt noch heute nach und steht damit dem aktuellen Radwegebau im Weg. Doch einen solch alten Plan zu ergänzen, macht keinen Sinn. Daher empfiehlt die Meininger Bauverwaltung, den Plan im einfachen Verfahren aufzuheben. Damit lässt sich auch der bürokratische Aufwand im Rahmen halten.