Für welche Namen mögen wohl diese schwungvoll gestalteten Buchstaben „M“ und „B“ stehen? Sie zieren zwei grazile Uhrzeiger. Vorsichtig hält Restaurator Thomas Wurm sie zwischen seinen Fingern. Vielleicht ist mit „B“ Herzog Bernhard II. von Sachsen-Meiningen gemeint und mit „M“ seine Gattin Herzogin Marie. Fragend wendet sich Thomas Wurm an Gydha Metzner und Fritz-Eberhard Reich. Die für den Altenstein zuständige Restauratorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten und der Chef des Bad Liebensteiner Vereins Natur- und Heimatfreunde haben darauf im Moment auch keine schlüssige Antwort.