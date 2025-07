Altensteiner Oberland: Spenden-Fez und Tombola fürs Waldsymposium

Präsentation mit Versteigerung

Und außerdem gab es leckeren selbst gebackenen Kuchen und eigens hergestellte Limonade. Solch eine Erfrischung kam an diesem heißen Tag gerade recht. „Wir haben uns über alle gefreut, die bei der Hitze den Weg zu uns fanden und sich am Spenden-Fez beteiligten“, sagt Ines Britz.

Der Knüller war dabei eine sogenannte Fühlkisten-Tombola. Wie der Name schon sagt, gab und gibt es hier etwas zu erfühlen. Genauer gesagt sind es vier Dinge. Um was es sich dabei handelt, ist auf einem Los anzukreuzen. „Unter allen richtigen Einwürfen verlosen wir im Rahmen einer Versteigerung dann ein Kunstwerk“, klärt Ines Britz auf.

Die Versteigerung findet am Ende des Waldsymposiums am 9. August gemeinsam mit der Präsentation der Kunstwerke statt. Wer allerdings nicht beim Spenden-Fez war, hat trotzdem die Chance, an der Tombola teilzunehmen. Gelegenheit ist dazu im Kultur-Lokal am Schweinaer Markt. Die Türen sind dort jeden Donnerstag geöffnet.

Aber man kann auch noch direkt auf dem Altenstein während der Symposiumswoche Lose erwerben und so die Aktion unterstützen.

Der Spenden-Fez ging mit der Vorführung eines Films am Abend zu Ende. Gedreht hatte ihn Jürgen Wisner, freischaffender Künstler aus Bad Liebenstein. Er nahm selbst am Symposium vor zwei Jahren teil, begleitete das künstlerische Geschehen aber auch hautnah mit der Kamera. „Es entstand so ein sehr schöner und interessanter Film“, meint Ines Britz. „Ihn anzuschauen und nochmal unser Treffen 2023 Revue passieren zu lassen, war ganz toll. Vor allem jedoch hat der Film uns richtig viel Lust auf unser drittes Waldsymposium Anfang August gemacht. Jede Spende dafür ist uns willkommen.“