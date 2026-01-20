Die Mitglieder des Ortsverbandes haben sich dieser Tage getroffen, um die Vorhaben für das Jahr 2026 zu besprechen und einen neuen Vorstand zu wählen. „Vor sechs Jahren fusionierten die Linken aus Bad Liebenstein mit den Barchfeldern, mittlerweile sind in der Partei Die Linke Altensteiner Oberland/ Barchfeld 24 Mitglieder organisiert, wobei zuletzt vor allem jüngere Neuzugänge für Verstärkung sorgten“, erklärt Falk Hausdörfer, alter und neuer Sprecher der Partei. Die in den vergangenen vier Jahren gepflegte Praxis, an der Spitze mit zwei Sprechern und somit ohne einen echten Vorsitzenden zu agieren, habe sich sehr positiv auf die Arbeit ausgewirkt, sodass beschlossen worden sei, auch in Zukunft mit und in dieser Struktur fortzufahren.