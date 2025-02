Dreimal können am 22. Februar die Besucher in die etwa 250 Millionen Jahre alte unterirdische Felsen-Welt des Altensteiner Zechsteinriffs eintauchen: um 11 Uhr, um 12.30 Uhr und um 14 Uhr. Und das, ohne Eintritt dafür zu zahlen. Aber eine Eintrittskarte benötigen Interessenten schon. Sie erhalten ein sogenanntes 0-Ticket direkt in der Tourist-Information in Bad Liebenstein in der Herzog-Georg-Straße und selbstverständlich auch online.