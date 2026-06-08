Nach langer Pause ertönten im großen Höhlendom erstmals wieder Blechblasinstrumente. Das „Ensemble brassamezzo“ lud zu einem ausverkauften Abendkonzert ein. Alle 75 Stühle – extra für dieses Ereignis aufgestellt – waren besetzt. Mit Spannung erwarteten die Musikfreunde den Auftritt des Blechbläser-Quintetts. Die teilweise in rotes Licht getauchten bizarren Felswände stimmten das Publikum zauberhaft auf den Auftritt ein.