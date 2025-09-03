Bereits nach der ersten Fledermausnacht in der Altensteiner Höhle am letzten August-Samstag stand fest: Diese Batnight soll nicht die letzte gewesen sein. Denn die Schweinaer Premiere im europaweiten Veranstaltungsreigen war ein voller Erfolg. Schließlich waren alle Führungen tagsüber, vor allem aber die drei Touren am Abend bis um Mitternacht ausverkauft. Wohl an die 150 Besucher mögen es den ganzen Tag über gewesen sein, insbesondere Familien mit Kindern, die in die Höhle strömten, um in die faszinierende Welt der tierischen Flugakrobaten einzutauchen und mehr über deren Leben zu erfahren. Sogar aus Wismar, aus Köln und aus der Nähe von Karlsruhe konnten Fledermaus-Fans willkommen geheißen werden.