Der Bad Liebensteiner MGV „Sängerkranz 1857“ ist ein traditionsreicher Verein, der in diesem Jahr auf sein 168-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Aber wie viele andere Gesangvereine auch, so hat auch dieser, der unter der Leitung von Konrad Scherf steht, mit schwindenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Um frisches Blut, also neue und aktive Sänger in seine Reihen aufnehmen zu können, veranstaltet der Chor nunmehr zum zweiten Mal seit 2022 im Altensteiner Oberland eine öffentliche Singstunde.