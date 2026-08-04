Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen liebte den Altenstein. Hier ließ er das Schloss 1888/89 im englischen Cottage-Stil umbauen und legte später das berühmte Teppichbeet an, das bis heute jedes Jahr nach historischen Vorbildern neu bepflanzt wird. In diesem Jahr jährt sich der Geburtstag des Theaterherzogs zum 200. Mal – ein besonderer Anlass, seine geliebte Sommerresidenz mit einem großen Parkfest vom 21. bis 23. August zu feiern.