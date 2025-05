Altenpflege zu Hause: Schenk für Familienpflegegeld als Lohnersatz

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Sozial- und Familienministerin Katharina Schenk (SPD) befürwortet die Einführung einer Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige. Der demografische Wandel zwinge zu neuen Lösungen, erklärte Schenk vor der am Donnerstag in Hamburg beginnenden Familienministerkonferenz. "Ohne Umstellungen im System werden wir die Diskrepanz zwischen mehr älteren Menschen und weniger Pflegekräften nicht lösen können", hieß es in einer Mitteilung der Ministerin. Bereits jetzt seien pflegende Angehörige das Rückgrat des Systems.