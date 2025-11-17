Glasmacherwinter nennt der Heimatgeschichtliche Verein Altenfeld das Event, mit dem neben den Ausstellungen im Museum im Bürgerhaus an die Glastradition im Ort erinnert wird. Es gab Zeiten, in denen in fast jedem Haus mindestens eine Person etwas mit der Glasherstellung/Glasverarbeitung/Glaskunst zu tun hatte. Einen kleinen Einblick in die Vielfalt zeigten am vergangenen Samstag einige Glaskünstler. Darüber hinaus fand Handwerkskunst auch in anderen Bereichen Aufmerksamkeit. Darunter zählen selbst hergestellte Seifen, Liköre, Keramiken, Stollen, Kerzen, Schmuck und anderes. Die zusammengestellten Kuchenplatten im Glasmachercafé zeugten vom Bäckerhandwerk der Dorffrauen. Außerdem konnte jeder den Altenfelder Kalender kaufen mit Bildern und Episoden aus der Heimatgeschichte.