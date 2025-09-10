Eigentlich wollte der Ortschaftsrat sich darum kümmern, dass die Wiegandsruh im Reuscheltal bei Altenfeld wieder ein gestalteter Rastplatz wird. Im vergangenen Herbst hatte man das Vorhaben besprochen. Ortschaftsbürgermeister Jens Richter hatte eine Anregung aus der Bevölkerung aufgegriffen und den Leader-Projektaufruf 2025 zum Anlass genommen, um für dieses Vorhaben Fördermittel zu beantragen. Ein Förderbescheid sei eingegangen, informierte er in der jüngsten Ortschaftsratssitzung.