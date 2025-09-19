Die Zeit wurde knapp für jene Altenfelder, die zum Entwurf der Vorranggebiete Windkrafträder Widerspruch einlegen wollten. Erst in einer Ankündigung zur jüngsten Ortschaftsratssitzung in Altenfeld mit einem Thema zur Windenergie wurde man hellhörig. Über soziale Medien wurde der betreffende Zeitungsausschnitt geteilt. Man traf sich in dieser Versammlung und hörte Genaueres zum Entwurf „Windenergie und Sicherung des Kulturerbes“, erarbeitet von der Regionalen Planungsstelle Ostthüringen. Neben einem bereits durch die Mittelthüringer Planungsgemeinschaft geplanten Vorranggebiet südlich von Großbreitenbach ist ein weiteres von den Ostthüringern an der Kreisgrenze zu Altenfeld vorgesehen.