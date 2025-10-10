Boris Zurinski ist nun richtig in Altenfeld angekommen. Seit einem Jahr wohnt er in dem kleinen Ort der Landgemeinde Großbreitenbach. Seitdem er am Mittwoch über eine seiner Leidenschaften – die Welt der Pilze – sprach, ist er vor allem den Senioren bekannt. Denn er sprach im Bürgerhaus von Altenfeld über die Pilze der Heimat. Eingeladen war er als Referent im Rahmen einer Veranstaltung der Initiative 60 plus, vorbereitet von Lothar Schubert und seinen Mitgliedern des Seniorenbeirates, die zuvor die Kaffeetafel deckten und für köstlichen Kuchen und auch Kaltgetränken sorgten.