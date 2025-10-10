In dieser Woche wurden nach monatelangem Stillstand die Arbeiten am Ausbau des Glasfasernetzes in der Landgemeinde Großbreitenbach fortgesetzt. Dabei geht es in der jetzigen Phase um die aufgestaute Mängelbeseitigung vor allem in Altenfeld und Großbreitenbach. Seit anderthalb Jahren wird darüber gesprochen und gibt es gegenüber der beauftragten Firma Forderungen, die Stolperfallen zu schließen. Bis Ende November wolle man Straßen und Gehwege herrichten. Landgemeindebürgermeister Peter Grimm hofft, dass der Glasfaserausbau in Altenfeld, Herschdorf und Großbreitenbach abgeschlossen werden kann.