Noch in diesem Jahr wird es einige Änderungen auf dem Altenfelder Friedhof geben. Ein Gräberfeld und die Stützmauer sollen umgebaut werden. Mithilfe von Bauhofmitarbeitern sollen die alten Rasenkantensteine des vorderen Gräberfeldes, vom Eingang kommend links vor der Kirche, entfernt und die Fläche um die Gräber eingeebnet werden. Dort sind die alten Rasenkantensteine mit Röhren befestigt. Mittlerweile stehen sie kreuz und quer, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch eine Stolperfalle darstellt, sagt Altenfelds Ortschaftsbürgermeister Jens Richter. Bis zum Herbst soll das erledigt sein. Noch sei man sich nicht im Klaren, wie man mit der Stützmauer umgehen wird.