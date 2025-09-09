Immer wieder gibt es Nachfragen beim Ortschaftsbürgermeister von Altenfeld und beim Landgemeindebürgermeister von Großbreitenbach bezüglich des Ausbaus des Glasfasernetzes. Die jüngste Entwicklung sehe vor, nach einer Prioritätenliste die schlimmsten Stellen noch vor dem Winter abzuarbeiten. So seien die Versprechungen, sagte Ortschaftsbürgermeister Jens Richter. Genannt wurden die Masserberger Straße, im Bereich Kindergarten, die Bergstraße, die ganz oben auf der Liste stehen. Dann würden noch Querungen und Anschlüsse fehlen, um den Glasfasernetzausbau abzuschließen.