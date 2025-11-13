Altenfeld: Förderung der Altenfelder Glasgeschichte

Glasmacherwinter

Am kommenden Samstag, dem 15. November, wird im Altenfelder Bürgerhaus der dritte Glasmacherwinter gefeiert. Es ist eine Art Weihnachtsmarkt, bei dem das Thema Glas in den Vordergrund gerückt wird. Seit Montag ist das Team um Petra Lutz beim Herrichten des Hauses. Es wird geputzt, dekoriert und hergerichtet. „Es ist eine Teamarbeit“, betont Petra Lutz. Diese bezieht sich nicht nur auf die jetzt anstehende Organisation und Durchführung des Glasmacherwinters, sie bezieht sich auch auf die Vereinsarbeit. Hierbei wird man gut seitens des Ortschaftsrates und der Landgemeinde unterstützt. So stehen Renovierungsarbeiten in den Ausstellungsräumen einschließlich teilweise neuer Elektrik an.