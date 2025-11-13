Altenfeld: Förderung der Altenfelder Glasgeschichte

Ute Oßmann fühlt sich in ihre Jugend versetzt. Bevor sie beruflich umsattelte und bei der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau begann, war sie Physiklaborantin. Zu ihren Aufgaben gehörte es, Glasspitzen zu ziehen.
Am 15. November wird der Glasmacherwinter in Altenfeld gefeiert. Dass die Impulsgeber und Veranstalter gut zu erkennen sind, ist auch einer Spende der Sparkasse zu verdanken.
Ute Oßmann fühlt sich in ihre Jugend versetzt. Bevor sie beruflich umsattelte und bei der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau begann, war sie Physiklaborantin. Zu ihren Aufgaben gehörte es, Glasspitzen zu ziehen.
Nun steht sie mit Marco Jacob, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, in Altenfeld genau vor derartigen Glasspitzen. Beide besuchen das Glasmuseum im Bürgerhaus, da sie der Spendenanfrage des Heimatgeschichtlichen Vereins Altenfeld nachkommen und eine Zuwendung über 1200 Euro übergeben. Marco Jacob sagt, dass man jährlich viele Vereine, Institutionen und Aktionen unterstützt. Man geht in die Breite. 269 derartige Förderungen gab es im vergangenen Jahr.
Vor der Spendenübergabe hatten Vereinsvorsitzende Petra Lutz und ein Teil ihres Teams zu einem Rundgang durch die Ausstellungen eingeladen. Alles begann an einem großen Foto der Dorfhütte, die längst abgerissen ist, aber einst das informelle und kulturelle Zentrum von Altenfeld war. „Wenn was in Altenfeld passierte, alles lief über den Glasmeister.“ Aber wie kam das Glas nach Altenfeld? Auch das erfuhren Marco Jacob und Ute Oßmann, als sie durch die Räume geführt wurden.
Dabei staunten sie, wie viel Glas zusammengetragen wurde und wie viele verschiedene Artikel aus den Altenfelder Hütten kamen. „Es ist toll, dass die Wurzeln so dokumentiert werden“, sagt Jacob. Dennoch gibt es Lücken in der Ausstellung, sagt Petra Lutz. Unter anderem sucht man nach Deckeln von Einmachgläsern, die in Altenfeld gefertigt wurden. Auch Glasröhrchen, früher als Verpackung genutzt, mit blauer Beschriftung, wurden in Altenfeld produziert. Nur drei Zufallsfunde können gezeigt werden. Gläser mit gelben Zetteln sind solche, die im Wald vergraben waren.
An einer Vitrine gab es für Petra Lutz ein „Aha-Erlebnis“. Was sie als Wärmespender sah, entpuppte sich als ein Glas für Imker zur Bienenfütterung. Ute Oßmann erinnert sich an Besuche bei ihrem Opa, der als Imker genau diese Gefäße verwendete.
Die Führung ging weiter zu den Isoliergefäßen, zu Laborgeräten, Thermometern und Kunstgegenständen. Auf der Fensterbank reihen sich zahlreiche Brenner auf. „Die alten Brenner vermehren sich von Veranstaltung zu Veranstaltung. Manche Leute bringen Brenner mit und stellen sie einfach dazu.“ Bis vor der Wende gab es in Altenfeld kaum jemanden, der nicht etwas mit Glas zu tun hatte.
Am kommenden Samstag, dem 15. November, wird im Altenfelder Bürgerhaus der dritte Glasmacherwinter gefeiert. Es ist eine Art Weihnachtsmarkt, bei dem das Thema Glas in den Vordergrund gerückt wird. Seit Montag ist das Team um Petra Lutz beim Herrichten des Hauses. Es wird geputzt, dekoriert und hergerichtet. „Es ist eine Teamarbeit“, betont Petra Lutz. Diese bezieht sich nicht nur auf die jetzt anstehende Organisation und Durchführung des Glasmacherwinters, sie bezieht sich auch auf die Vereinsarbeit. Hierbei wird man gut seitens des Ortschaftsrates und der Landgemeinde unterstützt. So stehen Renovierungsarbeiten in den Ausstellungsräumen einschließlich teilweise neuer Elektrik an.
Landgemeindebürgermeister Peter Grimm ist froh, so jemanden wie Petra Lutz zu haben. Sie sorgt dafür, dass Heimatgeschichte bewahrt wird. Unter anderem liegt es in ihren Händen, den Altenfelder Kalender zu erarbeiten. „Asse un Drinke vun früher“ lautet der Titel für 2026. Zum Glasmacherwinter wird er verkauft und enthält neben alten Gerichten Geschichten über das Vogelstellen und die Wilderei als Möglichkeiten, den meist spärlichen Speiseplan zu bereichern.
Zum Glasmacherwinter gibt es wieder feine Angebote. Ein Dutzend Vereinsmitglieder haben sich darum gekümmert und so mancher Helfer ist am Aktionstag dabei. Ab 14 Uhr geben traditionelle glasverarbeitende Handwerker Einblick in ihre Arbeit. Eine Perlenmacherin ist dabei, Bleiglas wird gestaltet, Vereinsmitglied und Glasbläsermeister Thomas Krannich sitzt vor der Flamme und formt Glas. Händler mit Kunsthandwerk aus verschiedenen Materialien bieten im Bürgerhaus ihre Waren an. Es gibt Bastelarbeiten und Naturprodukte und im Glasmacher-Café Köstlichkeiten für Liebhaber süßer und deftiger Speisen. Eine Tombola rundet den Nachmittag ab.
Gerne können sich die Gäste an die Vereinsmitglieder wenden. Dank der Sparkassenförderung konnte für die Mitglieder Vereinskleidung gekauft werden. Sowohl dafür als auch für Technik stellte die Kreissparkasse die Spende zur Verfügung.
Den Weg zur Beantragung der Förderung ebnete der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Bühl. Er hatte zu einer Veranstaltung über Vereinsförderung eingeladen, an dem Mitglieder des Heimatgeschichtlichen Vereins Altenfeld teilnahmen. Eine der Möglichkeiten hat man ergriffen.
Bei selbst gebackenem Kuchen und einer Tasse Kaffee tauschten sich Vereinsmitglieder und Sparkassenvertreter über weitere Vereinsvorhaben aus. Mit neuen Eindrücken über die Glasgeschichte in Altenfeld machten sich Marco Jacob und Ute Oßmann auf den Rückweg.