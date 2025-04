60 bis 80 Altenfelder folgten Samstagmorgen dem Aufruf zum Frühjahrsputz im Ort. Am Nachmittag waren zum Marktplatz ein Vielfaches mehr an Altenfeldern und Gästen der Umgebung gekommen, die interessiert dem Programm folgten, das der Beachvolleyballclub des Ortes auf die Beine gestellt hatte, vom Maibaumsetzen über Auftritte der Dancing Kids und Power Girls bis hin zum Beer-Pong und erstmals die Straßenmeisterschaft im Tauziehen. Sieben Mannschaften konnten bei den Erwachsenen gebildet werden, fünf Kindermannschaften und eine Mannschaft Bambini (bis sieben Jahre). Jedes Team bestand aus vier Personen. Bei den Bambinis traten die Jungen gegen die Mädchen an, wobei die Jungen gewannen. Sieger bei den Kids wurden die Kinder vom Markt und in der Erwachsenenkategorie holten sich die Gäste aus Gießübel den Sieg. „Das werden wir im nächsten Jahr auf alle Fälle wieder machen“, sagt Robin Anders, Vorsitzender des Beachvolleyballclubs, der außerdem alles auf dem Marktplatz moderierte und nebenbei Unvorhergesehenes in die richtigen Bahnen lenkte. Für die handgemachte Musik sorgten die Männer von „Bergfeuer“ mit Gastmusikern am Nachmittag und am Abend war Discomusik angesagt.