Die Ideen können per E-Mail an kjb@arnstadt.de gesendet oder direkt in den Kommentaren der entsprechenden Beiträge auf den Social-Media-Kanälen der Stadt (Facebook und Instagram) gepostet werden. Einsendeschluss ist der 30. April. Eine Jury unter dem Vorsitz von Bürgermeister Frank Spilling wird aus allen Einsendungen eine Auswahl treffen. Der Gewinner erhält eine Einladung zur feierlichen Eröffnung des Spielplatzes.