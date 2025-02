Alte Weltkriegsmunition: Sanitäter entdecken Kriegsmunition in Haus von Patienten

Durach (dpa/lby) - Bei einem Rettungseinsatz im Allgäu sind Sanitäter auf eine umfangreiche Waffensammlung im Haus eines alten Mannes gestoßen. Wie die Polizei berichtete, sollten die Rettungskräfte am Samstagabend eigentlich nur einer gestürzten Person helfen, dabei sahen sie in der Wohnung des Patienten in Durach (Landkreis Oberallgäu) herumliegende Waffen und riefen die Polizei. Die Beamten entdeckten dann zahlreiche Waffen und Munition, die teilweise unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fiel.