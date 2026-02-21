Das Funkenfeuer ist ein alter Winterbrauch, der jedes Jahr am Wochenende nach Aschermittwoch entzündet wird. Dabei lodern meterhohe Holztürme, die oft wochenlang von der Dorfjugend aufgebaut wurden. Mit dem großen Feuer soll symbolisch der Winter vertrieben und der Frühling begrüßt werden. Der Brauch ist Teil der schwäbisch-alemannischen Fasnet und tief in der regionalen Kultur verwurzelt. In vielen Orten wird das Entzünden des Funkens zu einem geselligen Dorffest.