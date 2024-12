Zum neuen Lateinwort sagte Josine Schrickx, Generaldirektorin bei TLL: "Dies ist natürlich kein Wort im eigentlichen Sinne, aber das ist das Spezielle am TLL: Wir schreiben nicht ein Wörterbuch wie der kleine Cicero es benutzt hätte, oder ein Ausländer, der Latein lernen wollte. Wir zeigen alles, was aus der Antike überliefert ist, egal ob ein Wort aus den Werken von Cicero kommt oder ein Graffito ist, wie dieser Trompetenstoß." Auch das Mähen eines Schafes habe es bereits in das Wörterbuch geschafft.