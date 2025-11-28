Was wird aus der alten Schule in Gehren, die immer weiter verfällt? Diese Frage stellen sich die Bewohner des Ilmenauer Ortsteils schon seit vielen Jahren, nach dem Tod des Schauspielers Udo Kier am 23. November aber umso mehr.
Er war Hollywood-Star und Besitzer der alten Schule in Gehren: Udo Kier. Um die Immobilie gekümmert hatte er sich aber nie. Kurz vor seinem Tod gab es dann einen überraschenden Anruf.
Was wird aus der alten Schule in Gehren, die immer weiter verfällt? Diese Frage stellen sich die Bewohner des Ilmenauer Ortsteils schon seit vielen Jahren, nach dem Tod des Schauspielers Udo Kier am 23. November aber umso mehr.