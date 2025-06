„Die hod ja enn Haals!“ (Die hat ja einen Hals!) Just (Fabian Amborn) traut seinen Augen kaum. War das wirklich die Marr´s Elise? Die Vollschlanke? „Jetzt schwatz sie u“, drängt Mutter Alice (Silke Jäger) und schickt den Satz: „Denk an den Schenke (Schinken) und an die Knackwurscht“ noch hinterher. Zu dem Zeitpunkt hatte sich das Geheimnis um das „hüsch Maachje“ von der Todenwarth längst gelöst. Das Publikum aber lachte immer noch. Eigentlich lachte es die gesamte Stunde. Genauso muss es sein – beim Bauerntheater. Grundlage der Aufführung in der Niederschmalkalder Kirche war „Die Flitterbraut von Niederschmalkalden“. Eine ziemlich kurze alte Sage. Silke Jäger hatte um sie herum gedichtet. Im vorigen Winter. Schließlich sollte das fertige Stück das Publikum länger als fünf Minuten in der Kirche halten. Geprobt worden war seit April. Die Gruppe nennt sich „Die Spektakelsmacher“. Nomen est omen – die zwölf Niederschmalkalder beherrschten ihre Kunst. Für Spektakel war reichlich gesorgt, den restlichen Zauber übernahm das Publikum. Die ersten hatten schon eine Stunde vor Stückbeginn Einlass begehrt.