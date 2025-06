Keine Frage, dass Musik verbindet. Deshalb stand der diesjährige, bundesweite Aktionstag auch unter diesem Motto. An einen Ort mit einer wunderbaren Atmosphäre wurde deshalb am Samstag zum Musizieren eingeladen. In den Innenhof, dessen Fassade vom fränkisch-hennebergischen Fachwerk beherrscht wird und der mit einem Laubengang in der oberen Etage und kleinen Arkaden darunter Gemütlichkeit ausstrahlt, rankt von oben wilder Wein herunter. Bereits zum zweiten Mal war das Gasthaus „Zur Alten Post“ auf dem Heinrichser Straßenmarkt Ausrichter der Musikveranstaltung. Zu verdanken ist das der rührigen Suhlerin Claudia Schmidt, die dort auch regelmäßig zu ihrem Heinrichser Hofsalon bekannte Persönlichkeiten einlädt und interviewt.