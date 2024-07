Patrick Krebs und Kevin Lips sind eigentlich gelernte Elektriker, die Sache mit den Uhren kam dazu. Beide arbeiten in Gräfenhain bei Willing, einem Betrieb, der sich auf Turmuhren und Glocken spezialisiert hat. Ihre Arbeit führt sie oft hoch hinaus. Am Dienstag war der Auftrag in Sachen Höhe überschaubar: Es ging darum, die Uhr auf der Kapelle in Altenbreitungen wieder zum Laufen zu bringen. Da ist man nach zwei schmalen Treppen am Ziel.