«Alte Lady» von Augustusburg Betreiber und Gäste feiern 115 Jahre Drahtseilbahn

Augustusburg (dpa/sn) - Anlässlich ihres 115. Geburtstages hat der Betreiber Fahrgäste und Fans der Augustusburger Drahtseilbahn zu einem Fest geladen. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS), der die Bahn betreibt, hatte ein Fest mit Wanderrouten, Kinderspielen, Technikführungen und Live-Musik organisiert. Die 1911 gebaute Drahtseilbahn, die laut VMS auch liebevoll "Alte Lady" genannt wird, transportiert pro Jahr rund 80.000 Fahrgäste von der Talstation in Erdmannsdorf hinauf nach Augustusburg. Dafür braucht die Bahn rund acht Minuten und legt dabei eine Strecke von etwa 1.240 Metern zurück und überwindet einen Höhenunterschied von 168 Metern. Die beiden Wagen werden von einem Stahlseil gezogen.