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  4. Betreiber und Gäste feiern 115 Jahre Drahtseilbahn

«Alte Lady» von Augustusburg Betreiber und Gäste feiern 115 Jahre Drahtseilbahn

Mit Fest, Technikführungen und Musik feiert die Augustusburger Drahtseilbahn ihren 115. Geburtstag. Die «Alte Lady» bringt jährlich rund 80.000 Gäste auf den Schlossberg.

Augustusburg (dpa/sn) - Anlässlich ihres 115. Geburtstages hat der Betreiber Fahrgäste und Fans der Augustusburger Drahtseilbahn zu einem Fest geladen. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS), der die Bahn betreibt, hatte ein Fest mit Wanderrouten, Kinderspielen, Technikführungen und Live-Musik organisiert. Die 1911 gebaute Drahtseilbahn, die laut VMS auch liebevoll "Alte Lady" genannt wird, transportiert pro Jahr rund 80.000 Fahrgäste von der Talstation in Erdmannsdorf hinauf nach Augustusburg. Dafür braucht die Bahn rund acht Minuten und legt dabei eine Strecke von etwa 1.240 Metern zurück und überwindet einen Höhenunterschied von 168 Metern. Die beiden Wagen werden von einem Stahlseil gezogen.

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Erst im März war die Bahn nach einer mehrwöchigen Winterpause und einem umfassenden Check wieder in Betrieb gegangen. Dabei wurden laut VMS Bahnschwellen und Rollen ausgetauscht, das Fahrwerk gewartet, die Steuerung gepflegt und die beiden Wagen fit für den Frühling gemacht. Außerdem wurde die Bahn einer TÜV-Prüfung unterzogen.