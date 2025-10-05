O Mann – das Handy hatte er ganz vergessen. Ein kurzer Blick. „300 Nachrichten.“ Sofort wanderte das Smartphone wieder in die Jackentasche. Um die Mittagszeit war Danny Gratz bereits völlig baff. „Ich hab keinen Überblick“, meinte er. Und dennoch: Über 500 Fahrzeuge, alles Oldies, dürften zu dem Zeitpunkt schon in Richtung Struth-Helmershof gerollt sein. Ihr Ziel: Das markenoffene Treffen am Freibad. Benjamin Raddau war der Erste. Er hatte seinen IFA L60 schon am Vorabend des Einheitstages auf der Wiese unterhalb des Schwimmbades geparkt. „Mit Einraumwohnung“, meinte er. Und seinen Hund hatte er auch dabei.