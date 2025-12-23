Der etwa 9,6 Kilometer lange Asbach im gleichnamigen Ortsteil führt wieder Wasser. Nachdem am Freitag ein Teil des Baches im Bereich des Lindenplatzes plötzlich im Untergrund verschwunden war, konnte der Schmalkalder Bauhof mit schnellen, provisorischen Maßnahmen Schlimmeres verhindern. Die entstandenen Löcher im Bachbett wurden zunächst mit Sandsäcken verfüllt, sodass das Wasser nicht weiter versickerte.