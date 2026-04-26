Da ist das ehemalige Pionierferienlager in Remschütz in traumhafter Lage über der Saale. Da ist die aus dem Mittelalter stammende Burg Tannrode im Ilmtal. Und in Lauscha im Thüringer Wald ist es das denkmalgeschützte Backsteingebäude der Goetheschule. Diesen und vielen weiteren Gebäuden mit Geschichte ist ein trauriges Los beschieden: Sie stehen leer und sind nicht selten zum Schandfleck im Ort geworden. Die Einwohner nehmen es vielleicht schon nicht mehr wahr. Sie haben sich daran gewöhnt.