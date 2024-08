Nach dem Brand im Gebäude der früheren Diskothek MAD in Eisenach-Stregda am Wochenende hat die Kriminalpolizei Gotha Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Am späten Samstagnachmittag gegen 17 Uhr war aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer in der seit Jahren leerstehenden ehemaligen Großraumdisco in der Straße Am Rasenweg ausgebrochen. Das Gebäude geriet in Vollbrand, zahlreiche Einsatzkräfte haben den Brand unter Kontrolle gebracht, in der Nacht zum Sonntag konnte das Feuer schließlich vollständig gelöscht werden. Die Flammen griffen nicht auf anliegende Gebäude über, verletzt wurde niemand. Laut Polizei wird der Sachschaden auf eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Derzeit sichern Beamte noch Spuren vor Ort. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei unter Telefon 03691/261124 entgegen (Bezugsnummer 0206542/2024).