In der Ankündigung aktueller Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Neuhaus am Rennweg wurde gemeldet: „Im Verlauf der B 281 im Ortsteil Lichte erfolgt bei der Bahnbrücke (Viadukt) im Zeitraum vom 26. bis 30. Oktober eine Brückenprüfung unter halbseitiger Sperrung.“ Eisenbahnfreunde dürften bei dieser Meldung aufgehorcht haben. Mancher hoffte vielleicht sogar auf eine Wiederinbetriebnahme der Strecke zwischen Ernstthal und Saalfeld. Doch nichts dergleichen stand auf dem Plan.