Zornig trat Ronny Ballerstädt-Petsch am Montagmorgen in die Pedale. Sein Ärger hatte allerdings nichts damit zu tun, dass er das Auto stehen ließ und mit dem Rad von Walldorf in seine Firma nach Sülzfeld fuhr. Das macht er öfter. Ihn wurmte, dass er erst am Samstag bei der Zeitungslektüre von der bevorstehenden Straßensperrung zwischen Meiningen und Henneberg erfuhr, die ihn wie andere Unternehmer und Anwohner gleichermaßen hart trifft. Es ist die alte B 19 zwischen dem Kreisverkehr am Stillhof und dem Ortsteil Henneberg, die für einige Tage wegen Reparaturarbeiten nicht nutzbar sein wird. Von Montag bis voraussichtlich Mittwoch sollte die wichtige Verbindungsstrecke für den Verkehr gesperrt bleiben. So jedenfalls hieß es in der Bekanntmachung der Behörde. Doch die nächste Überraschung folgte prompt. Zum großen Erstaunen vieler Autofahrer rollte der Verkehr am Montag wie gewohnt. Von den angekündigten Bauarbeitern fehlte jede Spur.