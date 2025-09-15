Überraschend und unerwartet ist Alt-Landrat Dr. Lutz-Rainer Senglaub im Alter von 81 Jahren verstorben. Lutz-Rainer Senglaub, 1943 in Gera geboren, war von Beruf Lehrer. Neben seiner Tätigkeit als Landrat engagierte er sich unter anderem im Vorstand des Arnstädter Marienstiftes und im Verein deutscher Naturparks. Als Landrat des Ilm-Kreises hatte er gewissermaßen das Erbe seines Urgroßvaters angetreten. Dieser war Kreisrat, als in der Weimarer Republik schon einmal ein Landkreis – damals unter dem Namen Arnstadt – mit ähnlichen Strukturen wie der Ilm-Kreis gebildet worden war. Als Kommunalpolitiker mit Herzblut, der erst den Altkreis Arnstadt in die neue Zeit führte, danach mit seinem Ilmenauer Kollegen Benno Kaufhold die Fusion zum Ilm-Kreis gestaltete, war Lutz-Rainer Senglaub parteiübergreifend geschätzt.