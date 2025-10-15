Ulrich Braner kam mit seiner Frau Elisabeth in Zeiten großer Veränderungen und Umbrüche aus dem hessischen Bad Wildungen ins thüringische Schmalkalden. Als erster Dekan im wieder zur evangelischen Landeskirche Kurhessen-Waldeck (EKKW) gehörenden Kirchenkreis Schmalkalden leitete er zwischen 1991 und 2000 die Neuorganisation des kirchlichen Lebens in einer Region, die über mehr als zwei Jahrzehnte zwischen thüringischer und hessischer Landeskirche stand.