In Suhl ist Frank Heller bekannt wie ein bunter Hund. Über viele Jahre hinweg war er Busfahrer im Stadtverkehr. So mancher Fahrgast ist extra bei ihm vorne stehen geblieben, um zu plaudern. Mit den meisten war er per Du. 1998 wurde er sogar zum besten Busfahrer der SNG ernannt. Vor zwei Jahren musste er seinen Job krankheitsbedingt aufgeben. Wenn er heute in der Stadt unterwegs ist, wird er oft angesprochen: „Man sieht dich gar nicht mehr“, lauten die Kommentare.