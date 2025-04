80 Jahre liegen die letzten Zuckungen des Zweiten Weltkrieges zurück. Das nahe Ende des Krieges hielt jedoch verbissen an den Endsieg glaubende Kräfte der Wehrmacht nicht davon ab, zur Verteidigung Kühndorfs und umliegender Ortschaften Militär mit Sturmgeschützen, Fliegerabwehr-Waffen und weiterem Kriegsgerät auf dem Dolmar und in den umliegenden Wäldern zusammenzuziehen, um die Region gegen die näher rückenden Alliierten zu verteidigen. Diese hatten sich Ende März 1945 hatten sich Meiningen und Kühndorf beachtlich genähert. Jeden Augenblick, so wurde erwartet, würden der Ami einrücken.