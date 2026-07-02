Als das Weiße Haus explodierte 250 Jahre USA, 30 Jahre "Independence Day"

Ein Emmerich-Film wäre aber natürlich kein Emmerich-Film, wenn es nicht eine Menge tapferer Männer gäbe, die sich der drohenden Apokalypse patriotisch und entschlossen entgegenstellen. Gespielt werden die Helden unter anderem von Will Smith (Pilot Captain Steve Hiller), Jeff Goldblum (Satellitentechniker David Levinson) und Bill Pullman (US-Präsident Thomas J. Whitmore).

Emmerich sagt: "Mein erfolgreichster Film"

Der inzwischen 70 Jahre alte Emmerich ("Godzilla", "The Day After Tomorrow", "2012") sagte kürzlich der Nachrichtenagentur dpa in Hamburg, der Film sei natürlich für ihn sehr bedeutsam, weil es "mein erfolgreichster Film" ist. Es sei für ihn klasse, dass er damit seine Karriere habe durchstarten können.

Als seinen besten oder wichtigsten Film sieht der gebürtige Stuttgarter den Actionkracher aber nicht. Sein Lieblingsfilm in der eigenen Filmografie sei "Anonymus". In dem politischen Thriller aus dem Jahr 2011 geht es unter anderem darum, ob die Werke von William Shakespeare wirklich von ihm selbst geschrieben worden sind.