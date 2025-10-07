Als Alleinerbin eingesetzt: Domina soll 62-Jährigen in dessen Haus getötet haben

Erbe als Motiv?

"Wir gehen davon aus, dass das durchaus eine mögliche Motivlage gewesen ist", sagte der Polizeisprecher. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau mit deutscher Staatsbürgerschaft den 62-Jährigen in dessen Haus mit massiver stumpfer Gewalt gegen den Kopf getötet hat.