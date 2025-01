Drei Podestplätze bislang in Adelboden

Adelboden ist eine der Lieblingsstationen Straßers im alpinen Weltcup - und das war ihm auch diesmal anzumerken. Fast wäre er zum vierten Mal in seiner Karriere bei dem stimmungsvollen Event in der Schweiz auf das Podium gefahren. Am Ende fehlten 0,83 Sekunden auf Platz drei.