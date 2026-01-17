Alpiner Weltcup: Skifahrerin Weidle-Winkelmann auf Podestkurs in Tarvisio

Tarvisio - Skirennfahrerin Kira Weidle-Winkelmann hat drei Wochen vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele ein weiteres Zeichen gesetzt. Die Starnbergerin lag in der Abfahrt von Tarvisio nach 30 von 50 Starterinnen auf Rang zwei. Es wäre ihr zweiter Podestplatz in dieser Saison. Kurz vor ihrem ersten Weltcup-Sieg steht die Italienerin Nicol Delago, die bei ihrem Heimrennen zu diesem Zeitpunkt führte. Dritte war US-Star Lindsey Vonn.