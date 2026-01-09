Berlin - Ski-Star Marcel Hirscher verzichtet in dieser Saison auf alle Starts im alpinen Weltcup und bei den Olympischen Spielen. Der einstige österreichische Seriensieger im Gesamtweltcup, der inzwischen für die Niederlande antritt, begründete dies mit fehlender Wettbewerbsfähigkeit. "Wenn ich wieder Weltcup-Rennen fahre, dann möchte ich das gescheit machen. Das geht sich gerade einfach nicht aus. Deswegen gibt es heuer keine Rennen und auch keine Olympischen Spiele für mich", sagte der 36-Jährige in einer Videobotschaft auf Instagram.