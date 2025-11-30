Alpiner Weltcup Ski-Ass Dürr nach famosem Finale Zweite - Shiffrin siegt

Copper Mountain - Skirennfahrerin Lena Dürr hat sich mit einem famosen Finale zu ihrem ersten Weltcup-Podestplatz in diesem Winter gekämpft. Die 34-Jährige arbeitete sich im Slalom von Copper Mountain noch vom neunten auf den zweiten Platz vor und musste sich nur der amerikanischen Seriensiegerin Mikaela Shiffrin geschlagen geben. Dritte wurde die ebenfalls formstarke Lara Colturi, die für Albanien startet. Die zur Halbzeit siebtplatzierte Emma Aicher schied im zweiten Lauf aus. Jessica Hilzinger fuhr auf Rang 22.