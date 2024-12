Alpiner Ski-Weltcup: Slalom-Ass Straßer scheidet aus und hadert

Alta Badia - Alpin-Ass Linus Straßer kommt in dieser Saison weiter nicht in Schwung. Nach einem verkorksten ersten Lauf riskierte der 32-Jährige beim Slalom-Weltcup im italienischen Alta Badia im zweiten Durchgang zu viel und kam nicht ins Ziel. "Spaß macht das nicht", sagte der Münchner im Bayerischen Rundfunk. "Wenn man aus so einer Ausgangsposition etwas Positives mitnehmen will, dann dass man wenig zu verlieren hat. Es war passagenweise richtig gut, aber immer wieder kleine Fehler eingebaut." Er wolle nun Wege aus dem Tief finden.