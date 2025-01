Im vergangenen Jahr feierte Cyprien Sarrazin in Kitzbühel einen Doppelsieg. Seit seinem Trainingssturz in Bormio am 27. Dezember fällt der Franzose jedoch verletzt aus. Er hatte eine Blutung in der Nähe des Gehirns erlitten und musste operiert werden. Derzeit befindet er sich in der Reha in Frankreich.