St. Moritz - Emma Aicher riss begeistert die Arme nach oben und strahlte über das ganze Gesicht. Das Top-Talent des deutschen Alpin-Teams hat den großen Ski-Stars in der zweiten Abfahrt von St. Moritz die Show gestohlen und überraschend den dritten Weltcup-Sieg seiner Karriere gefeiert. Die 22-Jährige war bei dem Rennen in der Schweiz auch für die US-Amerikanerin Lindsey Vonn zu schnell und entwickelt sich mehr und mehr zur großen deutschen Hoffnung für die Olympischen Winterspiele im kommenden Februar in Italien.