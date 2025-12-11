St. Moritz - Die Reise zum Sehnsuchtsort Cortina d'Ampezzo beginnt für Lindsey Vonn in der Schweiz. Acht Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Italien startet die einstige Speed-Queen in ihre letzte Saison im alpinen Ski-Weltcup. Alle Augen werden auf die 41-jährige US-Amerikanerin gerichtet sein, wenn sie sich am Freitag (10.15 Uhr/ZDF und Eurosport) bei der ersten Abfahrt des Winters in St. Moritz aus dem Starthaus wuchtet. Teil zwei eines in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Comebacks beginnt. Vonn will es ihren Kritikern zeigen und hofft auf das große Happy End: eine weitere Medaille bei Olympia.