Copper Mountain - Er wäre fast gestorben - und steht nun vor dem Comeback. Die erwartete Rückkehr von Kitzbühel-Doppelsieger Cyprien Sarrazin elektrisiert den alpinen Ski-Weltcup. Knapp zwei Jahre nach seinem Horror-Sturz im Training von Bormio wird der Franzose beim Super-G in Copper Mountain am Samstag wieder dabei sein. Anfang der Woche hatte ihn der französische Verband für das Rennen im US-Bundesstaat Colorado nominiert. "Einmal Hölle und zurück" war daraufhin unter anderem in den Medien zu lesen.