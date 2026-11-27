"Ich glaube, man hat im Leben nicht viele Joker - da hatte ich einen und den habe ich perfekt genutzt", sagte Sarrazin und schilderte, dass er womöglich nur deshalb überlebte, weil damals wegen eines Probelaufs für die Winterspiele von 2026 ein Neurochirurg in Bormio war. Olympia in Norditalien verfolgte Sarrazin im vergangenen Februar schließlich als Zuschauer - und als Fan der deutschen Langläuferin Laura Gimmler, mit der er inzwischen liiert ist.